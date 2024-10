Londrina: Pesquisa aponta segundo turno na disputa pela Prefeitura

A pesquisa Instituto Multicultural/ FOLHA /Paiquerê 91,7 divulgada neste sábado (5) indica que a disputa pela Prefeitura de Londrina será resolvida no segundo turno. O recorte de momento traz o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) na liderança, com 38,6% das intenções de voto, e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), em segundo lugar, com 19,7%.





Foram entrevistados 1.064 londrinenses entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 3% para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem o n° PR-05842/2024.

Na estimulada, quando os entrevistados têm acesso ao nome dos prefeituráveis, Tiago Amaral lidera com 38,6% - ele tinha 34,3% na última pesquisa, divulgada no dia 27 de setembro. Maria Tereza cresceu de 18,6% para 19,7% e permanece isolada no segundo lugar. Em terceiro está o deputado estadual Tercilio Turini (MDB), que oscilou de 12,2% para 10,2%.





Na sequência aparecem o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), com 8,6% (eram 11,7%); o policial militar Coronel Villa (PSDB), 7,4% (estava com 8,1%); o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), 3,2% (marcava 2,1%); e a educadora Isabel Diniz (PT), 2,7% (pontuava 2,4%). Nenhum, branco e nulo são 7,2%, e 2,4% não sabem em quem votar.





