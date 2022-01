Mega-Sena sorteia R$ 28,5 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena pode pagar R$ 28,5 milhões nesta terça-feira (25). O sorteiro do concurso 2.447 será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo-SP. O apostador pode acompanhar a transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.

Dupla Sena





A Dupla Sena também será sorteada nesta terça-feira. O prêmio, acumulado, está em R$ 2,9 milhões. Cada bilhete custa R$ 2,50 e dá duas chances de vitória, já que cada concurso tem dois sorteios. O apostador pode escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis, e são premiados aqueles que acertarem 3, 4, 5 ou 6 dezenas.

As apostas podem ser feitas até às 19h desta terça-feira, nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.