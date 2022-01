Londrina: Primeiro prazo para pagar o IPTU 2022 vai até 28 de janeiro

A primeira data de vencimento em Londrina do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022 - pagamentos à vista ou de primeira parcela - é no dia 28 de janeiro.

Os carnês impressos do IPTU 2022 começaram a ser enviados, via Correios, na primeira semana de janeiro deste ano. As consultas de IPTU e emissão de segunda via dos boletos, o público pode acessar a área “IPTU 2022”, no site da Prefeitura, pelo endereço www.londrina.pr.gov.br .



Quem optar por pagar à vista tem descontos que variam do mínimo de 10% até o máximo de 14% sobre o valor total lançado. O desconto maior é válido somente para aqueles que tenham liquidado o IPTU da mesma maneira. O benefício gradativo se dá pelo programa Bom Pagador, criado em 2018, que oferta descontos progressivos para pagamentos em única parcela, com direito a ampliação de 1% ao ano.





Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, o aumento no desconto de forma gradativa traz um ganho real, pois é deduzido do valor principal do IPTU. “Este formato de desconto é muito mais vantajoso que os descontos do PROFIS, que incidem apenas na multa e juros. Neste caso específico, não há o desconto no valor principal e ainda os valores são corrigidos através do IPCA. Desta forma, sempre que possível, é preferível pagar à vista com a obtenção de descontos, conforme o programa Bom Pagador”, disse.





Para 2022, a secretaria Municipal de Fazenda está enviando 271.353 unidades do carnê de IPTU, dos quais 124.675 são para vencimento no dia 28 de janeiro. Outros 131.696 contam com data final de pagamento até 18 de fevereiro. Ainda há 14.982 pessoas com direito à isenção total deste imposto em Londrina.

A secretaria de Fazenda informou que, até o dia 24 de janeiro, dos 124.675 contribuintes com vencimento no dia 28 deste mês, 38.112 já efetuaram o pagamento à vista, correspondendo a 30,67% dos carnês enviados para este primeiro prazo. “Além disso, tivemos 1.549 contribuintes que pagavam parcelados e que agora já migraram para o pagamento à vista. Isto mostra que, aos poucos, os contribuintes estão percebendo a vantagem do desconto progressivo. É importante que todos os interessados em pagar à vista fiquem atentos no prazo”, ressaltou Perez.





O secretário de Fazenda ainda apontou que, até o momento, o valor negociado é de R$ 59.679.123,36, sendo, R$ 57.188.844,29 à vista e R$ 2.490.279,07 de primeira parcela para saldo parcelado.