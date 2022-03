Mega-Sena sorteia R$ 57 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena, com valor acumulado, sorteia R$ 57 milhões nesta quinta-feira (3). O sorteio está marcado para as 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e tem transmissão ao vivo pelo Facebook das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube. As apostas simples custam R$ 4,50 e podem ser feitas até as 19h.

Se um apostador ganhar o prêmio todo sozinho, ele pode usar o dinheiro para adquirir 114 apartamentos no valor de R$ 500 mil cada, por exemplo. Já se preferir aplicar o valor na poupança, o montante renderia aproximadamente R$ 285 mil no primeiro mês.

TIMEMANIA





A Timemania, que comemora aniversário de 14 anos, pode pagar um prêmio de R$ 3,8 milhões, também nesta quinta-feira. Para apostar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis e um time do coração, ou pedir a surpresinha. O apostador pode concorrer a prêmios pelo acerto de 7, 6, 5, 4 ou 3 números e do time do coração. O valor da aposta única é de R$ 3,00, e os palpites se encerram às 19h.





As apostas para Mega-Sena e Timemania podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.