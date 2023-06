Mega-Sena tem 3 sorteios nesta semana; o desta terça, de R$ 32 milhões

A Caixa Econômica Federal fará três sorteios da Mega-Sena nesta semana. O primeiro deles, o concurso 2605, com prêmio acumulado estimado em R$ 32 milhões, ocorre nesta terça-feira (27), às 20h.







Os demais sorteios da chamada "Mega-Semana de Férias" serão na quinta-feira (29) e no sábado (1º). Normalmente os sorteios da Mega-Sena são às quartas e aos sábados.





De acordo com o banco estatal, por se tratar de um concurso com final cinco, o prêmio desta terça-feira recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores (22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final 0 ou 5).

As apostas podem ser feitas até as 19h e o sorteio será realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.





A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.





A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.





O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.