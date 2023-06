PM anuncia dez vagas para bombeiro militar em concurso; salários chegam a R$ 10,3 mil

A PM (Polícia Militar) do Paraná abriu, no início de junho, dez vagas em concurso público para o recrutamento de cadetes bombeiros militares. O salário inicial para o cargo é de R$ 3.776,22. Já para 2º tenente bombeiro militar - profissional formado no CFO/BM (Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares) - a remuneração é de R$ 10.327,39.





O CFO/BM tem duração de três anos e, conforme o avanço dos cadetes bombeiros, o salário também progredirá de valor. Ou seja, após o cumprimento do primeiro ano de curso, os cadetes passarão a receber R$ 4.181,38. Quando chegarem ao 3º ano, o salário passará para R$ 4.748,59. Ao concluirem o último ano de curso, os cadetes estarão aptos a serem declarados a aspirantes a oficiais, com subsídio no valor de R$ 7.827,69. Após o período de estágio probatório, estarão aptos a serem promovidos ao posto de 2º tenente, com remuneração a partir de R$ 10.327,39.

O certame tem cota de 10% para afrodescendentes, totalizando uma vaga reservada. As candidatas mulheres têm direito a 50% das vagas, totalizando cinco. A taxa para fazer as provas não foram anunciadas no edital.