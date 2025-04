Menos de 30% dos londrinenses declararam o Imposto de Renda em 2025

Há pouco mais de um mês do início da entrega das declarações do IRPF 2025, menos de 30% dos londrinenses enviaram seus formulários à Receita Federal. Das cerca de 180 mil declarações previstas para serem entregues no município, 45.630 haviam sido encaminhadas até o final da manhã desta terça-feira (22).





O ritmo de envio das declarações em Londrina está um pouco mais lento do que no Paraná e no Brasil, onde mais de 30% dos contribuintes já cumpriram sua obrigação com o fisco. O prazo termina no próximo dia 30 de maio.





No Paraná, segundo balanço atualizado em tempo real pela Receita Federal, das 2.869.493 declarações esperadas, 874.368 haviam sido enviadas, número que representa 30,42% do total.

Em todo o país, 14.670.391 contribuintes entregaram seus formulários, total que corresponde a 31,75% das mais de 46,2 milhões esperadas.

Quase a metade dos declarantes até agora (45,8%), optaram pelo formulário pré-preenchido. A expectativa da Receita é alcançar, neste ano, 57% das declarações por meio do sistema pré-preenchido. No ano passado, foram 41,2% nessa condição.

O delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo Cezar Cardoso, disse que a estimativa é que 60% dos formulários sejam preenchidos utilizando-se essa ferramenta. "Só há vantagens. Facilita o preenchimento, evita erros e o contribuinte sabe de antemão o que há na base da dados da Receita", afirmou.

Cardoso alertou, no entanto, que a declaração pré-preenchida é apenas uma ferramenta e os dados devem ser conferidos pelo contribuinte, que poderá fazer as alterações necessárias. "Os dados da pré-preenchida vêm das declarações de outros contribuintes, especialmente pessoas jurídicas e bancos, então pode haver erros ou inconsistências", explicou o delegado.

Para fazer a declaração pré-preenchida, o cidadão deve ter uma conta no portal Gov.br de nível prata ou ouro, com CPF e senha cadastrados. O documento pode ser acessado por meio das plataformas on-line, aplicativo para dispositivos móveis ou Programa Gerador da Declaração.

O contribuinte que optar pela declaração pré-preenchida terá prioridade na hora de receber a restituição do imposto.





São obrigados a declarar o IRPF 2025 todos os brasileiros que tiveram renda tributável acima de R$ 33.888 em 2024, seja qual for a fonte - salário, aposentadoria, aluguéis ou outras fontes tributáveis.





Também devem declarar aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440.





Estão isentas as pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante o ano de 2024, exceto para os casos em que se enquadrarem em outros critérios de obrigatoriedade.





Quem perder o prazo de envio da declaração, terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, prevalecendo sempre o maior valor.





Os contribuintes que têm valores a serem restituídos devem ficar atentos ao calendário de liberação dos lotes de restituições. Elas serão divididas em cinco lotes, liberados mês a mês, a partir de 30 de maio, e vão até 30 de setembro.