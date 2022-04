Mercado financeiro eleva pela 15ª vez projeção da inflação em 2022

Pela 15ª semana seguida, o mercado financeiro elevou a previsão de inflação de 2022. Segundo projeção do Boletim Focus, divulgada nesta terça-feira (26) pelo Banco Central, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar o ano com alta de 7,65%. Uma semana atrás, essa projeção estava em 7,46%, e há quatro semanas, em 6,86%.

O Boletim Focus engloba a estimativa de cerca de 100 instituições do mercado para os principais indicadores econômicos do Brasil. É um índice publicado semanalmente. Para 2023, o mercado ainda mantém a expectativa de alta da inflação. A projeção da variação do IPCA passou dos 3,91% projetados há uma semana para 4%, de acordo com o boletim desta terça publicado pela autoridade monetária. Há quatro semanas, era de 3,80%.

Há alta também para a previsão inflacionária de 2024. Conforme o o mercado financeiro, a inflação deve ficar em 3,20%, ante aos 3,16% projetados na semana passada. Há quatro semanas, a previsão era de que 2024 teria uma inflação de 3,20%. Para 2025, a projeção se mantém estável há 41 semanas, em 3%.