Morador de Cambé está entre oito ganhadores de R$ 10 mil do Nota Paraná

Consumidores de oito municípios foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil no sorteio da última quinta-feira (8) pelo Programa Nota Paraná. Os ganhadores são moradores de, bairro Jardim Ecoville I (CPF de números finais 218-30); Cascavel, dos bairros Continental Park e Cascavel Velho; de Curitiba, dos bairros Jardim das Américas e Cabral; de Umuarama, bairro San Marino; de Foz do Iguaçu, bairro Conjunto Libra III; de Pinhais, bairro Alphaville Graciosa; e de Ponta Grossa, bairro Bonsucesso ; e de Navegantes (SC), bairro Centro.



Outras 15 mil pessoas foram contempladas com prêmios de R$ 50, e 8 mil prêmios de R$ 100 foram sorteados entre os participantes do Paraná Pay. Para participar deste sorteio é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.