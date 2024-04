Nota Paraná libera R$ 24,6 milhões em créditos para os consumidores cadastrados

O Programa Nota Paraná, da Secretaria Estadual da Fazenda, devolve nesta terça-feira (9) um total de R$ 24,6 milhões em créditos para consumidores que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras efetuadas em janeiro de 2024. Cerca de 10,1 milhões de contribuintes têm direito a receber esses valores neste mês. O montante será creditado nas contas individuais.





Do valor total, R$ 21,8 milhões serão direcionados aos consumidores, enquanto R$ 2,8 milhões seguirão para as entidades sociais cadastradas no programa. As instituições da sociedade civil são beneficiadas no programa por meio da doação de notas fiscais.

Os créditos deste mês foram gerados a partir de 64,1 milhões de notas fiscais emitidas em janeiro de 2024. Os consumidores podem acessar os créditos por meio do site ou aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS).