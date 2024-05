7 países suspendem importações de carne suína

A China e a Tailândia juntaram-se à Rússia e suspenderam a importação de carne suína do México, apesar de autoridades norte-americanas insistirem ser impossível a transmissão da gripe por meio da ingestão da carne suína. A China também restringiu as importações de suínos e produtos derivados dos Estados Unidos, proibindo as importações dos Estados de Texas e Kansas, assim como Filipinas e Jordânia.

O Líbano proibiu nesta segunda-feira as importações de carne suína, e pediu aos produtores locais que fiquem vigilantes em meio aos temores internacionais causados pela doença. "A importação de carne suína e produtos derivados frescos de qualquer país está proibida a partir de hoje", afirmou o Ministério da Agricultura em um comunicado. A medida não se aplica a produtos derivados de carne suína enlatados. Segundo o comunicado, embarques recebidos de países afetados pela doença devem ser destruídos.

A Indonésia também proibiu temporariamente as importações de carne suína, segundo uma autoridade do governo. O país importa principalmente de Cingapura, que deve ser o país mais prejudicado pela medida.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centro de Controle e Prevenção da Doença, dos Estados Unidos, explicam que o consumo de carne de porco ou derivados não traz risco de contágio, desde que preparados de maneira adequada, pois o cozimento da carne a uma temperatura acima de 70º C elimina os vírus, bem como outras doenças. Com informações da agência Dow Jones.