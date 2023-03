Aérea tem promoção de passagens a partir de R$ 79

A empresa aérea Gol realiza neste fim de semana a promoção Feirão Gol de Passagens para todos os destinos operados pela companhia aérea (nacional ou internacional). Nesta ação, o cliente pode comprar bilhetes aéreos com tarifas a preços de viagens de ônibus rodoviários e parcelar o pagamento em até 12 vezes nos cartões de crédito, sendo que o valor mínimo da parcela é de R$ 35,00.

Entre alguns dos trechos nacionais com tarifas promocionais estão: São Paulo-Curitiba por R$ 79,00; São Paulo-Salvador por R$ 189,00 e Rio de Janeiro-Porto Alegre por R$ 149,00. Entre os voos internacionais, São Paulo-Buenos Aires sai por R$ 179,00, por exemplo. Os valores não incluem as tarifas de embarque e eventuais encargos.

A promoção é válida para compra de bilhetes ocorrida até as 6 horas da segunda-feira (30). O cliente poderá voar pelo preço promocional do dia 31 de março a 14 de maio deste ano, desde que tenha permanência de no mínimo três noites na cidade de destino.

As passagens podem ser adquiridas no site da Gol (www.voegol.com.br), pelo atendimento telefônico (0300-1152121) ou nas agências de viagens.