Aviação brasileira tem a menor expansão desde 2004

O fluxo de passageiros transportados no País na aviação comercial em janeiro registrou crescimento de 9,6% em relação ao mesmo período de 2008, o desempenho mais fraco para este mês desde 2004, quando a demanda doméstica teve alta de 7,6%.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a oferta de assentos, por sua vez, teve expansão de 9,8% no mês passado. A taxa média de ocupação dos aviões ficou em 71%, um ponto porcentual a menos do que o mesmo período de 2008.

Nos voos ao exterior, operados por companhias aéreas brasileiras, houve queda de 7,9% do total de passageiros em janeiro, na comparação com igual mês do ano passado. A oferta de assentos recuou 8,5% na mesma base de comparação. A taxa de aproveitamento dos aviões teve média de 74%, ante 73% de janeiro de 2008.





A TAM permaneceu na liderança dos voos domésticos em janeiro com 49,51% de participação. A Gol e a Varig, que unificaram suas operações desde outubro do ano passado, continuam na segunda posição, com 41,05% da demanda nacional. Juntas, as duas maiores empresas aéreas brasileiras responderam por 90,56% do fluxo de passageiros transportados no País em janeiro. A Webjet consolidou-se na terceira colocação, com fatia de 4,33%, seguida pela OceanAir, com 2,55%.

No mercado internacional, a TAM teve 84,44% da demanda de voos ao exterior, sendo que em janeiro de 2008 a empresa tinha uma fatia de 67,04%. A Gol/Varig ficou com 15,22% da demanda internacional, sendo que no mesmo período do ano passado as duas empresas, juntas, tinham participação de 30,68%. Somadas as operações da TAM e da Gol/Varig no mercado internacional chega-se a praticamente 100% desse segmento (99,66%).