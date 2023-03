Brasil tem 60 milhões de computadores em uso

O Brasil atingiu 60 milhões de computadores em uso em maio deste ano, tanto no mercado corporativo quanto doméstico, de acordo com a 20ª Pesquisa Anual da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizada pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp). Um ano atrás, a base ativa instalada era de 50 milhões de computadores.

A FGV mantém a previsão de que o número de computadores em uso no País deve chegar a 100 milhões ao longo de 2012, o que representará uma média de um computador para cada dois habitantes. Hoje essa média é de um computador para cada três habitantes.

O professor titular da FGV-Eaesp, Fernando S. Meirelles, explica que a 20ª edição da pesquisa foi realizada com 5 mil empresas de grande e médio porte e teve 2 mil respostas válidas. Meirelles destaca que as companhias brasileiras gastam cerca de 6% da receita líquida com Tecnologia da Informação (TI), o dobro em relação há 12 anos. ‘Isso mostra um crescimento de 8% ao ano dos gastos das empresas com TI no Brasil’, afirma.





E quanto aos efeitos da crise sobre as vendas de equipamentos de informática Meirelles foi categórico: ‘O setor de TI não vai encolher no Brasil, embora alguns indicadores macroeconômicos tenham sido afetados nos últimos meses. Fabricante de computador ainda não tem do que reclamar’. As empresas brasileiras gastam em média US$ 10,2 mil por ano por teclado, montante estável em dólar sobre o ano passado, porém 7% menor em reais, para R$ 18,8 mil.

Quanto ao tipo do sistema operacional instalado, 97% das estações de trabalho têm Windows, mesmo índice em relação ao ano anterior, enquanto nos equipamentos do tipo servidor o porcentual da plataforma Microsoft é de 66%, ante 65% na edição anterior da pesquisa. A participação atual do sistema operacional de código aberto Linux é de 19%, um ponto porcentual acima, na mesma base de comparação.