Conversor digital pode ser obrigatório em TVs

O governo federal deverá determinar que, a partir do próximo ano, todos os aparelhos de televisão com mais de 32 polegadas já sejam produzidos com o conversor do sinal de TV digital embutido. A informação é do ministro das Comunicações, Hélio Costa, que participou hoje (22) da cerimônia de assinatura das autorizações para que as emissoras do Distrito Federal possam transmitir o sinal da TV digital.

"Enquanto isso não acontece, estamos trabalhando com a Presidência da República para ver se conseguimos reduzir os encargos do conversor que é produzido separadamente", disse Costa.

Segundo ele, o incentivo fiscal para os conversores e para os televisores com conversores embutidos está sendo estudado pela área econômica do governo. "É uma decisão da área da Fazenda, que precisa ter a sensibilidade do ministro Guido Mantega. Ele prometeu que está estudando a questão, mas ainda não tem uma decisão definitiva."





Para Hélio Costa, o preço dos conversores no Brasil não é tão alto quanto no resto do mundo e está faltando interesse da indústria nacional para ampliar a fabricação dos conversores do sinal digital. Segundo ele, atualmente, são fabricados 300 mil conversores por mês, e todos são vendidos.

"Se estivéssemos produzindo um milhão de conversores, estaríamos vendendo um milhão, mas, lamentavelmente, ainda não houve esse interesse generalizado por parte das indústrias", criticou.