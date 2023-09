Dólar comercial abre a R$ 2,22

O dólar comercial iniciou os negócios hoje em alta de 1,14%, cotado a R$ 2,22 no mercado interbancário de câmbio. Ontem, a moeda norte-americana fechou em alta de 1,15%, a R$ 2,195. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista também abriu em alta de 1,14% a R$ 2,22.

O mercado externo de câmbio não oferece sinais claros para o rumo do dólar na esfera doméstica hoje. A moeda norte-americana tem altas firmes ante o euro e o iene, mas apresenta estabilidade ante as principais moedas de países emergentes. Em relação ao real, a alta do dólar hoje também é vista como reflexo de um ajuste após a queda acumulada nas sessões anteriores, sem que os investidores mais agressivos apostem em mudança da tendência ainda.

O silêncio da empresa de tecnologia Intel sobre suas perspectivas para os próximos trimestres, durante a divulgação de seu balanço referente aos três primeiros meses de 2009, ontem, e o anúncio do banco suíço UBS de que levará tempo para retornar à lucratividade e que deve computar prejuízo bilionário entre janeiro e março deste ano, contribuem para o mercado externo seguir atado à cautela, com reflexos para o mercado brasileiro.

No cenário interno, o mercado monitorará com mais atenção eventuais decisões sobre o superávit primário (economia que o governo faz para pagamento de juros da dívida). Hoje, será feito o anúncio do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2010 e o superávit primário pode ser reduzido de 3,8% para 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB).