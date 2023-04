Dólar volta a subir após quatro dias

Depois de quatro dias consecutivos de baixa, o dólar comercial mudou de direção e fechou em alta hoje. No final das negociações no mercado interbancário de câmbio, a taxa subiu 0,53% para R$ 2,07, mas no acumulado de maio o dólar registra queda de 5,39%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), em contratos de liquidação à vista, a cotação da moeda americana registrou alta de 0,46% e fechou o pregão desta terça-feira a R$ 2,068.

De acordo com operadores de câmbio, a alta do dólar hoje foi reflexo de saídas de recursos do mercado de ações, em um dia de pouco volume transacionado. Operações de contratos de opção de dólar também influenciaram as cotações, que chegaram a recuar mais cedo. O Banco Central comprou dólares em leilão no mercado à vista, à taxa de R$ 2,0678, mas pouco interferiu no rumo dos preços. Desde a sexta-feira passada o BC voltou a realizar diariamente leilões de compra de dólar, intervenções no câmbio que não se viam desde setembro de 2008, antes do agravamento da crise internacional com a concordata do banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos.

O dólar abriu em queda hoje a R$ 2,05, mas mudou de rumo logo após cair abaixo de R$ 2,05, um nível usado como referencial para operações derivativas exóticas conhecidas como "opções com barreira". Segundo um corretor, foi uma operação nessa taxa o que fez as cotações virarem para cima. Ele disse, porém, que a "briga" continua, pois há uma opção a R$ 2,00. "Rompendo os R$ 2,05, é um pulo chegar a R$ 2,00."

O operador da tesouraria de um banco estrangeiro no Brasil também citou saída de investidores estrangeiros da Bovespa, o que teria levado a cotação do dólar à taxa máxima do dia (R$ 2,077) por volta do meio-dia. Uma dessas operações de saída, realizada por um banco norte-americano, teria sido da ordem de US$ 100 milhões. De acordo com o profissional de uma corretora em São Paulo, em um dia de mercado "pequeno" como o de hoje, esse tipo de transação faz efeito nos preços. De acordo com o profissional do banco, parte do alívio na alta do dólar durante à tarde decorreu de vendas realizadas por exportadores.