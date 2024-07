Frigorífico vai contratar mais 600 no Paraná

A abertura de novos mercados e a ampliação de negociações no cenário internacional têm estimulado algumas indústrias avícolas a ampliar a geração de empregos formais. No primeiro trimestre de 2009, esse setor foi o campeão em abertura de vagas no Paraná, segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Esse desempenho retrata a reação do segmento agroindustrial, que vem aos poucos retomando o ritmo de produção, apesar do cenário ainda tumultuado em virtude da crise econômica mundial. Para driblar os efeitos da crise, muitas avícolas do estado vêm investindo em ampliar os contratos de exportação em mercados já consolidados, além de tentar novos mercados consumidores da produção paranaense.

Um exemplo é a empresa paranaense Frangos Canção, de Maringá, que pretende ampliar a sua capacidade de exportação neste ano, passando de 30% para 45% do total de aves abatidas mensalmente, valorizando o foco externo da produção. Para isso, a empresa está investindo numa produção focada na exportação, respeitando características e exigências típicas dos mercados consumidores. Além disso, outra meta é de ampliar o seu quadro de colaboradores, com a abertura de aproximadamente 600 novos postos de trabalho, o que deve viabilizar a criação do terceiro turno de trabalho ainda neste ano. "Este novo turno será destinado à produção de griller leve, com peso de 900 a 1500g, voltado especificamente para a exportação", explica Edemir Trevizoli Júnior, gerente de exportações do grupo.

Hoje, a Frangos Canção produz 160 mil cabeças de frango de corte por dia, tendo como principais mercados consumidores o Oriente Médio, Hong Kong e Venezuela. Neste cenário, a ampliação das exportações aos países do Oriente Médio é uma das prioridades da empresa no primeiro semestre do ano. "Nossa meta é transformar o Oriente Médio em receptor de 45% das exportações da Frangos Canção, consolidando-se como o principal mercado da empresa", explica Trevisoli Junior. Levantamento do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar) indica que dos dez principais mercados consumidores da carne de frango do Paraná, quatro são do Oriente Médio (Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e Egito), que juntos somam 30% de participação no volume das exportações paranaenses no ano passado.