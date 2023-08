Grupo francês compra laboratório brasileiro

O grupo farmacêutico francês Sanofi-Aventis disse nesta quinta-feira (9) que assinou um acordo para adquirir a fabricante brasileira de medicamentos genéricos Medley, avaliando a empresa em 500 milhões de euros (US$ 662,6 milhões).

O fechamento da operação está sujeito a determinadas condições e está previsto para ocorrer no segundo trimestre deste ano, afirmou a Sanofi-Aventis. De controle familiar, a Medley é a terceira maior empresa farmacêutica do Brasil e a fabricante de genérico número um no País.

"Com uma carteira de 127 produtos genéricos, a Medley está muito bem posicionada para se beneficiar do crescimento do mercado de medicamentos genéricos no Brasil, que pode manter-se acima dos 20% ao ano nos próximos anos", observou a Sanofi em comunicado. Dos 127 produtos, 17 estão entre os 20 principais genéricos vendidos no Brasil.