IBGE libera quase 600 vagas de trabalho temporário para Londrina

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) liberou 588 vagas de trabalho temporário para a realização do Censo 2022 em Londrina. Do total de vagas disponíveis, 32 serão destinadas a PcDs (Pessoas com Deficiência) e 117 para pessoas inclusas no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário). Veja, abaixo, a distribuição das vagas para cada função, salários e as taxas de inscrição:



AGENTE CENSITÁRIO ADMINISTRATIVO E DE INFORMÁTICA:

-Salario: R$1.700,00

-Vagas: 6 (1 para PcD e 2 para PPP)

-Requisito: Ensino Médio completo

-Jornada de trabalho: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias

-Previsão de duração do contrato: 5 meses

-Taxa de inscrição: R$44,00

-Prova: dia 20/02/2022

-Resultado final: 28/03/2022



(ACM) AGENTE CENSITÁRIO MUNICPAL/ (ACS) SUPERVISOR:



-Salário: R$2.100,00 (ACM) / R$1.700,00 (ACS)

-Vagas: 9 para ACM e 52 para ACS (4 para PcD e 13 para PPP)

-Requisito: Ensino Médio completo

-Jornada de trabalho: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias

-Previsão de duração do contrato: 5 meses

-Taxa de inscrição: R$60,50

-Prova: dia 27/03/2022

-Resultado final: 06/05/2022



RECENSEADOR:



-Remuneração: por produção. Estimativa de R$2.906,12/ mês (40 horas semanais)

-Vagas: 521 (27 para PcD e 104 para PPP)

-Requisito: Ensino Fundamental completo

-Jornada de trabalho: mínimo de 25 horas semanais

-Previsão de duração do contrato: 3 meses

-Taxa de inscrição: R$ 57,75

-Prova: 27/03/2022

-Resultado: 06/05/2022

-Vagas: 521







As incrições podem ser feitas até os dias:



AGENTE CENSITÁRIO ADMINISTRATIVO E DE INFORMÁTICA: 10/01/2022 pelo site.





ACM (AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL)/ACS (SUPERVISOR): 29/12/2022 pelo site.





RECENSEADOR: 29/12/2022 pelo site.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.