Ibovespa supera 5% de alta e dólar cai para R$ 2,134

A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte alta nesta manhã, com os ganhos do índice Bovespa acima de 5%. Às 11h37, o Ibovespa marcava 49.678 pontos, em alta de 5,05%, na máxima do dia até este horário. O volume de negócios somava R$ 2,21 bilhões. As ações preferenciais (PN) da Petrobras subiam 4,74%; Petrobras ON ganhava 5,92%; Vale PNA valorizava 6,07% e Vale ON, +7,73%.

As Bolsas americanas também sobem. O Dow Jones ganhava 2,11%, o Nasdaq avançava 1,77% e o S&P 500, +2,14%.

No mercado interbancário de câmbio, o dólar comercial foi negociado a R$ 2,134, queda de 2,47%, na taxa mínima do dia até o momento. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros, em contratos de liquidação à vista, a moeda também foi cotada a R$ 2,134 na mínima do dia. Na abertura dos negócios hoje, o dólar comercial foi negociado a R$ 2,16.