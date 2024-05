A Lojas Americanas registrou lucro líquido de R$ 2,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 78,6% ante o registrado em igual intervalo do ano passado.

No período entre janeiro e março de 2009, o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da companhia somou R$ 187 milhões, com alta de 7,3% na mesma base de comparação, e a receita líquida ficou em R$ 1,655 bilhão, com leve alta de 1%. Os dados são consolidados.

