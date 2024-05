Menor salário pago pela prefeitura será de R$ 615,00

A Câmara Municipal de Maringá aprovou ontem (7), em segunda discussão, o aumento proposto pela administração municipal para os servidores, que passam a receber 6,16% de reajuste salarial mais R$ 30,00 sobre o abono de R$ 120,00. Com o benefício o menor salário pago a um servidor pela Prefeitura é de R$ 615,00.

O reajuste será concedido já no pagamento do mês de abril. Serão contemplados todos os cargos efetivos, inativos e pensionistas tanto com o aumento salarial quanto com o abono maior.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o reajuste salarial e o acréscimo aumentarão em R$ 480 mil por mês o montante final da folha de pagamento.