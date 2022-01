Novos surtos de Covid-19 fecham agências bancárias em Londrina nesta sexta

As duas agências do Bradesco localizadas no centro de Londrina não abriram ao público nesta sexta-feira (7). Os clientes que buscaram por atendimento nas agências da rua Minas Gerais, 337, e do Calçadão da avenida Paraná, na esquina com a rua Pernambuco, encontraram as portas fechadas.

Avisos afixados na entrada informavam os clientes sobre o fechamento temporário para higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

O informe também orientava os usuários a procurarem atendimento no Bradesco Expresso que funciona em duas unidades das Casas Bahia, na avenida Paraná, 203, e na rua Benjamin Constant, 1.138; no posto de atendimento na rua Guaporé, 1.070, ou na agência localizada na avenida Higienópolis, 925.





Os clientes também podem utilizar os canais digitais, por meio do aplicativo para celular ou tablet ou pelo site banco.bradesco.



