Pesquisa indica diferença de até 1.185% no material escolar em Maringá

A Prefeitura de Maringá divulgou nesta segunda-feira (17) uma pesquisa sobre material escolar indicando uma diferença de até 1.185% entre produtos. O Procon da cidade aponta que, no geral, a pesquisa ficou com diferença média de 99,75%. Foram pesquisados na semana passada 90 itens em seis livrarias em diferentes regiões da cidade.

Entre eles apontador, caderno, borracha, caixa de giz, dicionário, caneta, cola, pasta, pincel, entre outros. “Ficou bem claro que as famílias precisam pesquisar muito antes de realizar as compras. Temos variação significativa nos preços”, orienta a coordenadora do Procon, Patrícia Parra. “É importante analisar também o produto, sua qualidade e se o valor justifica o produto”.

O produto com a maior diferença foi o dicionário da Língua Portuguesa. O menor preço registrado foi R$ 4,90 e o maior R$ 63. Sendo 1.185% de diferença entre os estabelecimentos. Já a menor diferença foi o pacote com 500 folhas de papel sulfite. O menor preço registrado foi R$ 22,90 e o maior R$ 24,50. Sendo 6,99% de diferença entre as lojas.





