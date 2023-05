Salário mínimo pode chegar a R$ 465

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou aos dirigentes sindicais com os quais se reuniu nesta segunda-feira, 19, que o Executivo está propondo ao Congresso um salário mínimo de R$ 465,00 (ante R$ 415,00 vigentes hoje).

Segundo participantes do encontro, Lula afirmou que convocará os governadores para conversar sobre a manutenção da redução do ICMS dos Estados por considerar importante essa medida para aumento do volume do capital de giro das empresas. De acordo com o relato, o presidente se mostrou muito preocupado com as perspectivas para a economia neste primeiro trimestre.

Lula disse, por três vezes, que esse período é "muito delicado". Sobre a proposta dos sindicalistas de aumento das parcelas e valores do seguro-desemprego, o presidente disse que "é difícil", explicando que as empresas precisam fazer caixa. Os sindicalistas disseram ainda que o presidente informou que na próxima quarta-feira, 21, falará sobre a crise em reunião com os banqueiros do País.