Vendas do comércio têm recuperação no Paraná

Dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o volume de vendas do comércio varejista do Paraná cresceu 4,8% em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2008. Esse é o trigésimo resultado positivo consecutivo nessa base de comparação.

"É um resultado que não deixa dúvidas quanto ao dinamismo do comércio paranaense, por conta principalmente do aumento da renda da população", avalia o presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Carlos Manuel dos Santos.

Publicidade





Em uma avaliação setorial, as maiores altas foram registradas pelos ramos de materiais de escritório, informática e comunicação (com aumento de 96,9%), livros, jornais e papelaria (24,4%) e artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria (17,0%).

No acumulado dos últimos 12 meses (de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009), as vendas do comércio varejista do Paraná avançaram 6,6%, o melhor resultado da Região Sul. Nesse período, as vendas no Estado de Santa Catarina evoluíram 6,2%, enquanto no Rio Grande do Sul houve aumento de 5,7% (com Agência Estadual de Notícias).