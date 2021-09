Novo lote do saque aniversário do FGTS 2021é liberado nesta quarta

A partir desta quarta-feira (1º), os trabalhadores nascidos em setembro e que fizeram adesão ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão fazer a retirada anual do dinheiro da conta.





De acordo com calendário estabelecido pelo governo federal, o período do saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e vai até o segundo mês subsequente. Dessa forma, os aniversariantes de setembro podem retirar o dinheiro até o dia 30 de novembro de 2021.





Passado esse período, se o saque não for feito, o valor será devolvido para a conta do trabalhador no FGTS.

O valor do saque é definido de acordo com as faixas de saldo de cada trabalhador. Cada faixa possui uma alíquota (que é o percentual do valor total que pode ser retirado) mais uma parcela fixa. A única faixa que não tem parcela fixa é a de até R$ 500.





Por exemplo: se o trabalhador possui R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370. Se a pessoa tiver R$ 12 mil, conseguirá pegar 15% disso (R$ 1.800) mais parcela fixa de R$ 1.150, o que dá a soma de R$ 2.950.





O saque-aniversário foi criado em 2019 e, de acordo com o Ministério da Economia, quase 12,9 milhões de pessoas aderiram a essa modalidade. Neste ano, cada trabalhador recebeu, em média, R$ 787.

Quem pretende fazer a adesão precisa pensar bem. Os participantes do saque-aniversário não poderão retirar o dinheiro da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A multa de 40% paga pelo empregador nesses casos fica mantida. Também não há alteração nas demais possibilidades de saque previstas em lei.





Distribuição do lucro





A Caixa depositou os valores da distribuição do lucro do FGTS em 2020 para 88,6 milhões de trabalhadores. Os depósitos foram concluídos no dia 24 de agosto e os trabalhadores podem consultar quanto foi pago em seu extrato do FGTS. O lucro foi pago para todos os que tinham saldo nas contas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2020.





Para cada R$ 100 na conta do FGTS no final de 2020, foram creditados R$ 1,86. No extrato do FGTS, o lucro aparece com a data de 10 de agosto em cada uma das contas do fundo.





Como conferir o saldo do FGTS