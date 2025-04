Oito apostas do Paraná levam mais de R$ 38 mil na Quina da Mega-Sena

Oito apostas feitas no Paraná estão entre as 50 que fizeram a Quina da Mega-Sena e vão levar R$ 38.163,34 cada uma. O sorteio do concurso 2856 da loteria ocorreu no sábado (26) e não teve ganhadores na faixa principal. A estimativa de prêmio para terça-feira (29) é de R$ 8 milhões.





Os números sorteados foram: 03 - 05 - 10 - 27 - 38 - 48.

Os bilhetes paranaenses que acertaram cinco números são de Apucarana (Centro-Norte), Astorga (região metropolitana de Maringá), Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), três de Curitiba, um de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba) e um de União da Vitória (Sul).





Outras 4.216 apostas ganhadoras com quatro acertos fizeram a Quadra e recebem R$ 646,57.