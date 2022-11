Paraná é o quarto Estado com maior redução de tráfego durante bloqueios em rodovias

A paralisação registrada em estradas de todas as regiões do país derrubou significativamente a movimentação das rodovias.A comparação leva em contao número de transações de pagamento automático nas rodovias pedagiadas no período de 31de outubroa2 de novembro, feriado de Finados.





O comparativo foi feito pela Veloe, marca especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas.

Os dadoslevantadospelaempresaapontaramseisestados que tiveram maior declínio na movimentação nesse período, considerando a média do período. O estado do Espírito Santo é o que ocupa o primeiro lugar, com queda de 30,19%, acompanhadodoMato Grosso, com 18,40%, e Santa Catarina, com 17,77%, fechando o top 3.





Logo em seguida vêm os estados do Paraná, com 15,60%, Mato Grosso do Sul, com 13,74%, e Goiás, com 11,58%.





Levando em consideração a movimentação nacional, os dados mostram que a maior quedana movimentação das estradas foina quarta-feira(2), comreduçãode 51,17% em relação à semana anterior,entre os dias25 e 27de outubro.



O segundo dia com maior queda nacional foi 1ªde novembro, com 43,05%, e no dia 31 de outubro, esse número foi de 19,99%. Com isso, a média nacional de queda nas movimentações foi de 35,31%.