Paraná se destaca nas exportações em 2022, mas importados 'zeram' balança comercial

O Paraná mantém sua posição de destaque entre os estados brasileiros que mais exportam. Segundo dados cedidos pelo Comex Stat, site que divulga dados do comércio exterior, o estado exportou, de janeiro a agosto de 2022, R$ 76,9 bilhões, sendo o quinto em vendas para outros países, atrás somente de São Paulo (R$ 232,3 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 141,6 bilhões), Minas Gerais (R$ 140,6 bilhões) e Mato Grosso (R$ 119 bilhões).





No entanto, ao analisar as importações, percebe-se que a balança comercial está quase zerada, com apenas R$ 580,4 milhões superavitários. O Paraná "comprou" do exterior, nos oito primeiros meses do ano, o equivalente a R$ 76,4 bilhões, fazendo com que o seu destaque nacional de exportações fosse praticamente zerado, perante o elevado número de importados.



Publicidade

Publicidade





O Paraná foi um dos que mais consumiu produtos vindos do exterior, ficando em quarto lugar no ranking geral brasileiro. Entre os elementos mais requisitados estão os adubos ou fertilizantes químicos (19%); óleos combustíveis de petróleo ou de minerais (9,9%); inseticidas, rodenticidas, fungicidas e semelhantes (6,8%); e partes ou acessórios de veículos automotores (5,4%).





Já entre os mais exportados, estão a soja (17%); as carnes de aves (16%); os farelos de soja (8,2%); e as gorduras e óleos vegetais (4,6%). Em 2021, o Paraná conseguiu manter a sua balança comercial com saldo positivo, encerrando os 12 meses do ano com superávit de R$ 10,6 bilhões.

Publicidade

Publicidade





Confira os dados completos no site oficial da Comex Stat. As converções foram feitas nesta quarta-feira (21), com US$ 1 a R$ 5,17.