Parque Ney Braga passa por reformas para receber eventos de todas as regiões do país

O Parque Governador Ney Braga passa por obras de reestruturação e melhorias para que possa cada vez mais atuar como um grande centro de eventos a céu aberto, recebendo ações de todos os portes e segmentos, além de já preparar seu espaço para a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina de 2024.







Entre as ações estão recape asfáltico, aumento do número de baias, troca da iluminação por LED, pintura dos pavilhões de animais e da arena de shows e rodeios entre outras melhorias.

Além da ExpoLondrina, o Parque Ney Braga já recebeu mais de 40 eventos somente no primeiro semestre deste ano. São atividades que passam pelos setores corporativos, acadêmicos, gastronômicos, de entretenimento e até esportivos.





Ao todo, o Parque possui 500 mil metros quadrados.

“No Parque Ney Braga cabem todos os tipos de eventos e atividades, de todos os portes e segmentos. É um espaço para a cidade. Quando eventos de outras regiões acontecem aqui, toda a economia de Londrina ganha, com a movimentação de hotéis, restaurantes, comércio, rede de táxis e aplicativos de carros”, ressalta o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre.

Inovação





O Parque Governador Ney Braga é também reconhecido como o primeiro Parque Tecnológico Agro privado do Brasil, recebendo o nome de SRP Valley. Iniciativa da Sociedade Rural do Paraná, ele reúne um ecossistema que promove a inovação dentro e fora da porteira por meio de programas baseados em trabalho colaborativo entre empresas, startups, investidores, produtores e mentores com o objetivo de solucionar desafios e atender as necessidades do setor, sempre garantindo a sustentabilidade dos negócios..