Passagem de ônibus sobe quase 20% em Londrina a partir de 1º de janeiro de 2024

Londrina: Valor da passagem do transporte coletivo para 2024 segue indefinido Faltando duas semanas para acabar o ano, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, ainda não recebeu os estudos sobre o possível novo valor da tarifa do transporte coletivo para o ano que vem



O novo valor foi baseado na Lei Municipal 13.340, aprovada pela Câmara de Vereadores em 2022, que garante a possibilidade do custeio das gratuidades do sistema. A adequação no preço foi anunciada depois da análise técnica da planilha de custos do sistema – confira alguns segmentos que têm o direito mais abaixo. Publicidade

O transporte público londrinense possui atualmente 133 linhas, sete terminais de integração e uma estação de embarque e desembarque, no Shopping Catuaí.



Diariamente, o serviço é responsável pelo deslocamento, em média, de 44,5 mil pessoas, registrando cerca de 89 mil passagens, operando de domingo a domingo, das 5h à 0h30. Com 222 ônibus, a TCGL opera prioritariamente nas regiões norte, leste e oeste. Já os 134 veículos da Londrisul circulam prioritariamente nas regiões central, sul e leste.



Gratuidade do sistema



Têm direito à passagem gratuita no transporte coletivo urbano de Londrina Pessoas com Deficiência e acompanhantes, Idosos, pessoas com Câncer Maligno que fazem tratamentos específicos, aposentados por invalidez, renais Crônicos que fazem hemodiálise, pessoas com AIDS, pessoas com problemas Crônicos de saúde que precisam de fisioterapia, crianças e adolescentes que necessitem de educação especializada, e acompanhantes, crianças e Adolescente em situação de pobreza que frequentem serviços socioeducativos/assistenciais pra aprender uma profissão, forças de Segurança (Polícia Militar, Guarda Municipal) e Tiro de Guerra, além dos agentes de Saúde; dentre outros.





Novos ônibus e terminais reformados





A Prefeitura de Londrina apresentou em 2023 a maior renovação de frota da história do Paraná, sem dinheiro do Governo do Paraná. Os 147 novos ônibus representaram uma renovação de 42% da frota. Dos 147 novos ônibus, 96 foram adquiridos pela concessionária Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) e 51 pela concessionária Londrisul. Do total de ônibus incorporados à frota, 44 possuem ar-condicionado, sendo que, destes, 22 contam também com piso diferenciado no modelo Taraflex, assentos estofados, câmeras de segurança e monitores.



Todos os novos ônibus estão equipados com internet wi-fi e estão 100% adaptados ao transporte de pessoas com deficiência. Com as novas aquisições a quantidade de ônibus com ar-condicionado no sistema subiu de 32 para 76 unidades, um aumento de 138%.





