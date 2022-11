Plantão do Profis deste sábado negociou mais de R$ 153 mil em dívidas e tributos municipais

Os contribuintes que desejavam renegociar suas dívidas e tributos municipais junto à Prefeitura de Londrina tiveram a oportunidade de agendar um horário para o último plantão do Profis (Programa de Regularização Fiscal), que aconteceu neste sábado (26), das 9h às 15h, na Praça de Atendimento da Fazenda.







De acordo com a Prefeitura, foram negociados R$ 153.770,73 em dívidas e tributos do total de 95 adesões.

Publicidade

Publicidade





Até o momento, o Profis negociou, ao longo do ano de 2022, R$ 131.598.010,70, de um total de 45.859 mil adesões. Deste valor, R$ 62.314.381,36 já foram arrecadados.





O PROFIS





Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a ideia da Prefeitura, com o plantão do Profis, é colocar à disposição todas as ferramentas para atender os contribuintes. “Além dos plantões é possível fazer a adesão pelo site e também através das cartas-convites que encaminhamos todos os meses, demonstrando as vantagens em aderir ao Profis”, destacou.







O mês de novembro, até o dia 30, garante 75% de desconto nos juros e multas das dívidas e tributos municipais, para pagamento à vista, e 65% para pagamento parcelado (até duas vezes). Aqueles que preferirem, também podem parcelar a dívida de três a 14 vezes, neste caso com 35% de desconto na quitação.