Plantão do Profis ainda tem vaga e vai até as 15h deste sábado

Os contribuintes que desejam renegociar suas dívidas e tributos municipais junto à Prefeitura de Londrina, por meio do Programa de Regularização Fiscal (Profis), podem agendar um horário para o plantão de atendimento deste sábado (26), pois das 300 vagas disponibilizadas ainda restam 200 vagas. O plantão acontecerá das 9h às 15h na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635).





Para participar, é necessário agendar um horário, antecipadamente, pelo portal da Prefeitura ou pelo telefone (43) 3372-4424, via ligação ou WhatsApp (apenas texto). Na oportunidade, os contribuintes poderão renegociar as dívidas e tributos municipais relativos ao IPTU, ISS e ITBI, assim como pendências relacionadas a taxas e multas, entre outras.



Publicidade

Publicidade





Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a ideia da Prefeitura, com o plantão do Profis, é colocar à disposição todas as ferramentas para atender os contribuintes. “Além dos plantões é possível fazer a adesão pelo site e também através das cartas-convites que encaminhamos todos os meses, demonstrando as vantagens em aderir ao Profis”, destacou.





O mês de novembro, até o dia 30, garante 75% de desconto nos juros e multas das dívidas e tributos municipais, para pagamento à vista, e 65% para pagamento parcelado (até duas vezes). Aqueles que preferirem, também podem parcelar a dívida de três a 14 vezes, neste caso com 35% de desconto na quitação.





Até agora, desde que foi disponibilizado, no dia 23 de maio deste ano, o Profis já negociou um valor bruto na ordem de R$ 131.054.979,97, dos quais R$ 62.027.317,54 foram recebidos pelo Município. Foram contabilizadas 45.597 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.





A adesão ao Profis 2022 também pode ser feita por meio da internet, sem sair de casa. Basta acessar o portal da Prefeitura e clicar no banner “Profis 2022”.