Por que o ovo de Páscoa é mais caro do que a barra de chocolate?

Os ovos de Páscoa sempre são mais caros do que barras de chocolate. Mas por que isso acontece?

As empresas dizem que o custo para fazer é bem maior.



Em nota a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas) diz que "Os ovos passam por um processo de produção de alta complexidade com custos de fabricação superiores, além disso, são embalados manualmente e as próprias embalagens são maiores e mais sofisticadas do que as de chocolates de linha regular".





Existe um processo diferente de transporte e estocagem dos ovos. Como são mais sensíveis ao calor, precisam ficar em câmaras frias para garantir que não derretam.





Na hora de transportar os ovos, os caminhões levam quantidades menores do que sua capacidade. Isto para que não quebrem no trajeto até as lojas. Então, as empresas gastam mais com frete.





As fábricas e lojas têm custos adicionais com a contratação de trabalhadores temporários para a Páscoa. A Páscoa deve gerar 41,5 mil vagas temporárias em 2023, de acordo com a Assertem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário). As vagas incluem a indústria de chocolates e colomba pascal, de embalagens, no comércio e em transporte e logística.





Os processos de produção são mais longos do que o das barras. A Abicab diz que o trabalho de criação de conceito, coleções e parcerias começa com 18 meses de antecedência da Páscoa.





"O ovo de Páscoa tem um custo maior pela questão do deslocamento, da estocagem, sua apresentação no varejo. As fábricas montam os túneis de ovos de Páscoa nas lojas e isso tem um custo" diz o professor do Ibmec-SP Walter Franco.





PREÇOS NA PRÁTICA

No site da Lacta, por exemplo, um ovo de Diamante Negro de 300 gramas custa R$ 53,99, o que equivale a R$ 180 por quilo. A barra do mesmo chocolate, com 165 gramas, custa R$ 11,39, o que dá cerca de R$ 69 por quilo.





O quilo deste ovo de Páscoa fica 2,6 vezes mais caro do que o da barra.





No Empório Nestlé (site oficial da Nestlé), o ovo Galak de 185 gramas custa R$ 42,99, o que equivale a R$ 232,40 o quilo. A barra do mesmo chocolate de 80 gramas custa R$ 5,59, o que representa R$ 69,90 o quilo.





O quilo deste ovo fica 3,3 vezes mais caro do que o da barra. A consulta de preços foi feita no dia 3 de março de 2023.





DATA TEM APELO EMOCIONAL



O ovo de Páscoa tem um apelo emocional que faz com que as pessoas paguem mais caro por ele.

Em nota, Abicab afirma que "o costume de presentear se mantém, considerando que o ovo de chocolate é o símbolo da celebração na data, que é comemorada com a família e amigos".



COMO ECONOMIZAR NA COMPRA DE OVOS DE PÁSCOA





- Pesquise preços em mais de uma loja;

- Não deixe para última hora, quanto mais perto da Páscoa, maior a chance de os ovos estarem mais caros;

- Escolha a opção que não vai pesar tanto no bolso. Existem ovos de diversos tamanhos e preços e, por isso, pesquise para ver qual deles cabe no orçamento.