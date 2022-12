Prazo para saque extraordinário do FGTS termina nesta quinta

Cerca de 12 milhões de trabalhadores não efetivaram o Saque Extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em todo o país. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso corresponde a cerca de 8 bilhões de reais que estão disponíveis para estes rabalhadores que não movimentaram a quantia de até R$ 1 mil referentes ao Saque Extraordinário do FGTS, que foi liberado pelo Governo Federal este ano. Bom lembrar que o prazo para solicitar o benefício termina no próximo dia 15.





Qualquer trabalhador que tenha conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, pode sacar o valor limite de até R$ 1 mil, caso tenha saldo ou os valores não estejam bloqueados por empréstimos ou questões judiciais. A Caixa alerta que, se o titular possuir mais de uma conta do Fundo, deve consultar todas elas.

Por meio do site, nas agências da Caixa e ainda pelos aplicativos FGTS e Caixa Tem é possível consultar quem tem direito a receber os valores e também acessar todas as informações sobre o Saque Extraordinário.





Desde abril, quando foi liberado, o benefício já foi realizado no aplicativo Caixa Tem para mais de 45 milhões de trabalhadores, somando quase R$ 31 bilhões.





O novo saque, no entanto, é facultativo. Quem não tiver interesse não deve efetuar nenhuma transação, aí o dinheiro volta de forma automática para as contas do FGTS.