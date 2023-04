Primeiro de Maio vai receber hotel e resort de grande porte com mais de 180 apartamentos

Primeiro de Maio, na Região Metropolitana de Londrina, vai receber um novo empreendimento de grande porte. O projeto e estudo para um hotel e resort vem sendo desenvolvido pelo Grupo Zenite Empreendimentos. A obra futura vai contar com mais de 180 apartamentos e várias opções de lazer e diversão e será operado por uma administradora estrangeira famosa na área hoteleira.





Nascido e criado em Primeiro de Maio, o presidente do Grupo Zenite Empreendimentos, Claudinei Martelozo, conta que largou uma carreira de 20 anos no setor do agronegócio para empreender na área imobiliária. Segundo ele, sua cidade natal tem diversos atrativos, como a localização privilegiada. “São quatro milhões de habitantes com um alto poder aquisitivo em um raio de 150 quilômetros. Na região, a indústria e o comércio são fortes, o clima é agradável, já que dificilmente faz frio, assim como também temos quatro aeroportos próximos”, enumera. Primeiro de Maio fica a pouco mais de 60 quilômetros de distância de Londrina.





Ele ressalta que a região já conta com empreendimentos de grande porte, como o Hard Rock Hotel e o Condomínio Ilha do Sol. De acordo com Martelozo, o projeto era para ter sido lançado em outubro do ano passado, mas por conta de investimentos que deram novas proporções ao empreendimento, eles tomaram a decisão de adiar para 2023.