Primeiro lote do Imposto de Renda 2022 será pago em 31 de maio

Os contribuintes que entregam a declaração do Imposto de Renda nos primeiros dias do prazo têm mais chances de receber antes a restituição. A Receita Federal pagará cinco lotes de restituição em 2022, de maio a setembro.



O primeiro lote do Imposto de Renda 2022 será pago no dia 31 de maio e é destinado aos contribuintes com prioridade no pagamento. Idosos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e profissionais cuja maior fonte de renda é o magistério têm prioridade no pagamento.



O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2022 vai até as 23h59 do dia 29 de abril. O programa do IRPF 2022 pode ser baixado do site da Receita.



Têm prioridade na restituição: idosos acima de 80 anos; contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério, por ordem de envio da declaração.

A restituição só será paga se a Receita Federal não identificar pendências, como omissão de rendimentos do titular e dos dependentes, ou informações erradas na dedução de despesas médicas, por exemplo. Nesses casos, a declaração fica na malha fina e é preciso corrigir as pendências para ter a restituição liberada.