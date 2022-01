Levantamento de preços em Londrina mostra diferença de até 4.100% em material escolar

A variação dos valores de produtos que integram o material escolar chegou a 4.100% em Londrina, segundo o levantamento de preços divulgado pelo Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), entre os dias 12 e 17 de janeiro. O apontador de lápis foi o que mostrou maior discrepância, sendo o mais barato encontrado a R$ 0,10 e o mais caro a R$ 4,20.



Ao todo, a pesquisa abrange 32 itens e as diferenças significativas também foram verificadas para os preços do apontador de lápis de um furo, sem depósito (1200%), caderno pedagógico quadriculado grande (929%) e lápis preto com borracha (862%), entre outros materiais.

Em relação aos itens comercializados por fornecedores locais, a maior variação identificada é relativa ao apontador de lápis de um furo, sem depósito, cujo preço mínimo é de R$ 0,30 e máximo é de R$ 2,30, o que equivale a uma diferença de 667%. Outros produtos comercializados com grandes variações de preço nas lojas londrinenses incluem o caderno pedagógico quadriculado grande (627%), apontador de lápis de um furo, com depósito (425%) e lapiseira – 0,7 mm (397%).





Já entre os sites de comércio eletrônico, a maior discrepância, de 3100%, foi verificada nos preços do apontador de lápis de um furo, com depósito, cujos valores vão de R$ 0,10 a R$ 3,20. Além disso, também há variação considerável nos preços do caderno pedagógico quadriculado grande (929%), apontador de lápis de um furo, sem depósito (926%) e borracha branca – unidade (858%), assim como outros produtos.





É importante ressaltar que os preços constatados nos produtos comercializados pelos fornecedores locais são para pagamento à vista, enquanto os preços referentes aos sites de comércio eletrônico não incluem o valor do frete.

Segundo o diretor-executivo do Procon-Ld, Thiago Mota, os resultados do levantamento reforçam que a pesquisa de preços é essencial para os pais e responsáveis que precisam adquirir materiais escolares para as crianças.







“Essas diferenças expressivas mostram a necessidade de pesquisar em diferentes locais, pois isso pode resultar em uma grande economia para o consumidor. Além disso, antes de adquirir qualquer produto, é muito importante que os consumidores verifiquem a sua procedência, estado de conservação e qualidade”, frisou.