Quase 4 a cada 10 depósitos de dinheiro esquecido são de até R$ 1

Cerca de 36,68% dos depósitos que estão no SVR (Sistema de Valores a Receber) do BC (Banco Central) representam valores entre R$ 0,00 e R$ 1,00; ou seja, quase quatro em cada dez depósitos que podem ser retirados são centavos que estão esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras.



Cada pessoa física ou empresa pode ter mais de um depósito esquecido no sistema. Ou seja, uma pessoa que tenha R$ 10 em um banco e R$ 1.000 em cooperativa será contada duas vezes.

Os valores entre R$ 1,01 e R$ 10,00 aparecem logo em seguida com 27,71% dos depósitos -a soma de todos os depósitos desse valor representa quase R$ 74 milhões. Eles são acompanhados pelos valores entre R$ 10,01 e R$ 100,00; que contam com uma soma de cerca de R$ 600 milhões.



A consulta para saber se você tem dinheiro esquecido é feita no site do SVR, clicando aqui .

A soma de depósitos mais altos para serem retirados, entrando, são dos valores que se encontram entre R$ 10.000,01 e R$ 100 mil; com um total de R$ 2,5 bilhões. Esse valor contempla apenas 0,17% dos depósitos esquecidos.



Os da faixa acima de R$ 100 mil correspondem a apenas 0,01% do número total de depósitos a serem devolvidos. Apesar disso, a soma dos valores é de quase R$ 900 milhões.

Atualmente, o maior valor disponível para pessoa física é de R$ 11,2 milhões e está depositado em uma cooperativa, referente a uma pessoa que faleceu.



CONFIRA DETALHES SOBRE OS VALORES A RECEBER



Faixa - Número de valores a devolver - % - Valor total (em R$) - %

Entre R$ 0,00 e R$ 1,00 - 21.410.425 - 37,58% - Cerca de 7,5 bilhões - 0,09%

Entre R$ 1,01 e R$ 10,00 - 17.955.632 - 27,71% - Cerca de 74 bilhões - 0,86%

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00 - 17.726.025 - 23,86% - Cerca de 620 milhões - 7,23%

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00 - 6.530.688 - 9,10% - Cerca de 2 bilhões - 24,07%

Entre R$ 1.000,01 e R$ 10.000,00 - 940.502 - 1,47% - Cerca de 2,4 bilhões - 28,05%

Entre R$ 10.000,01 e R$ 100.000,00 - 103.557 - 0,17% - Cerca de 2,5 bilhões - 29,21%

Acima de 100.000,0 - 3.757 - 0,01% - Cerca de 900 milhões - 10,48%

Total - 67.660.586 - 100% - Cerca de 8,56 bilhões - 100%

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?



Vá ao site do BC em https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber

- Clique em "Consulte valores a receber"

- Escolha o tipo de documento (se é CPF para pessoas físicas ou CNPJ para empresas)

- Informe data de nascimento ou abertura da empresa; transcreva os caracteres e clique em "Consultar";

- Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR";

- Faça login com a sua conta gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar;

- Acesse "Meus Valores a Receber";

- Leia e aceite o Termo de Ciência;

- Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência.

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?



Para consultar os valores de uma pessoa falecida, é necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.

Os passos para a consulta são parecidos e é preciso ir ao site do BC. Também é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor. Dentro do SVR, quando acessar "Meus Valores a Receber", aparecerá o campo "Valores para pessoas falecidas". Clique em "Acessar" e informe o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.





CNPJ INATIVO PODE CONSULTAR VALORES ESQUECIDOS?



O representante legal da empresa fechada pode entrar no sistema com a conta pessoal gov.br, que também deve apresentar nível de segurança prata ou ouro, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores.



No SVR, será informado em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato, a faixa e a origem do valor. Não é possível solicitar o dinheiro de forma direta pelo sistema do BC.

Após encontrar a instituição, o representante legal deve combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar sua identidade.





COMO FAZER O RESGATE?



Para sacar os valores pelo SVR é necessário ter uma chave Pix pré-cadastrada. O usuário também pode solicitar a devolução diretamente na instituição financeira.



O BC aponta que para o resgate de valores acima de R$ 100 é necessário logar no SVR utilizando o segundo fator de autenticação (código gerado no aplicativo gov.br e informado no momento do login no SVR).



Se o login já foi feito com o segundo fator, o usuário poderá selecionar sua chave Pix e solicitar o resgate normalmente.



Para aqueles que ainda não têm o segundo fator de autenticação ativado no momento do login, é necessário seguir o seguinte caminho:



- Acesse o aplicativo gov.br;

- Vá em "Segurança da conta";

- Habilite a "verificação em duas etapas":

- Depois disso, vá até o site do SVR e faça o resgate normalmente.