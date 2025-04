Quatro apostas do Paraná levam mais de R$ 61 mil na quina da Mega-Sena

Quatro apostas do Paraná - uma de Tamarana (região metropolitana de Londrina), uma de Bandeirantes (Norte Pioneiro), uma de Curitiba e uma de Porto Vitória (Sul) - estão entre as 58 que fizeram a Quina da Mega-Sena no sábado (12). O prêmio principal da loteria acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 45 milhões para terça-feira (15).





Os números sorteados foram: 06 - 22 - 24 - 49 - 53 - 56.

Os acertadores da Quina, com cinco acertos, levam R$ 61.845,62 cada.





Já os 4.666 que acertaram quatro dezenas vão levar R$ 1.098,23.





As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas ou on-line.





A aposta simples custa R$ 5.