Custos de produção de frangos e suínos reduzem com queda nos preços de grãos

A maior produtividade no campo e a redução nos preços do milho e da soja está refletindo diretamente na queda do custo de produção de algumas proteínas animais, como suínos e frangos, no Paraná.





Estudo realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão da Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento), aponta que o custo médio de produção de um quilo de suíno vivo em 2022 foi de R$ 7,44 no Paraná.

Nos primeiros quatro meses deste ano, o valor caiu para R$ 6,71, o que representa redução de quase 10% em comparação ao ano passado.





A Embrapa Suínos e Aves, por sua vez, verificou uma queda de 6% no custo de produção do frango no Paraná em abril deste ano, comparativamente com o mês anterior. De um valor médio de R$ 5,30, o quilo caiu para R$ 4,98.





Ari Jarbas Sandi, analista de transferência de tecnologia e socioeconomia da Embrapa Suínos e Aves, explica que a queda dos custos de produção de suínos e frangos está relacionada com dois fatores.





