Reajuste do salário mínimo de 2025 cai na conta em fevereiro

Em vigor desde 1º de janeiro de 2025, o novo salário mínimo no Brasil, de R$ 1.518, será percebido na conta dos trabalhadores CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) neste mês. O valor subiu R$ 106, o que dá 7,5% a mais ante o piso nacional de 2024, que estava em R$ 1.412.





Na renda mensal há descontos obrigatórios, de Imposto de Renda e INSS, que podem chegar a 41,5% do salário pago. Veja como calcular quanto irá receber de salário líquido.





Para trabalhadores de carteira assinada, patrões de empregados domésticos, servidores públicos e contribuintes avulsos ao INSS há um desconto obrigatório na renda mensal em 2025.





As alíquotas variam de 7,5% a 14% e incidem sobre cada faixa de remuneração, como se fossem fatias do salário, e não sobre o valor cheio.





Por exemplo, um profissional que ganha R$ 3.000, vai pagar R$ 253,41 de contribuição ao INSS, porque o salário entra na terceira faixa.





- 7,5% sobre R$ 1.518 = R$ 113,85

- Mais 9% sobre R$ 1.275,87 (diferença de valores da segunda faixa) = R$ 114,82

- Mais 12% sobre R$ 206,13 (valor residual do salário após passar pelas duas faixas) = R$ 24,73

- Total = R$ 253,41





Depois de descontar o INSS, é aplicada a tabela do Imposto de Renda sobre o valor.





Base de cálculo (R$ - Alíquota (%) - Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 26.963,20 - - - -

De 26.963,21 até 33.919,80 - 7,5 - 2.022,24

De 33.919,81 até 45.012,60 - 15 - 4.566,23

De 45.012,61 até 55.976,16 - 22,5 - 7.942,17

Acima de 55.976,16 - 27,5 - 10.740,98

O trabalhador que recebe um salário mínimo é isento de Imposto de Renda retido na fonte, mas pagam a contribuição mínima de 7,5% ao INSS.

Confira aqui simulações do valor final do salário após os descontos feitas pelo advogado Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados, a pedido da reportagem.

Veja como deve ficar seu salário em 2025 com o desconto do INSS

SIMULAÇÃO CONSIDERA INFLAÇÃO E ATUAIS REGRAS DO IMPOSTO DE RENDA





SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - VALOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALOR IMPOSTO DE RENDA - BASE DE CÁLCULO IR - VALOR LÍQUIDO

R$ 1.518,00 - R$ 113,85 - R$ - - R$ 953,20 - R$ 1.404,15

R$ 2.000,00 - R$ 157,23 - R$ - - R$ 1.435,20 - R$ 1.842,77

R$ 2.500,00 - R$ 202,23 - R$ - - R$ 1.935,20 - R$ 2.297,77

R$ 3.000,00 - R$ 253,41 - R$ 13,20 - R$ 2.435,20 - R$ 2.733,39

R$ 3.500,00 - R$ 313,41 - R$ 58,84 - R$ 2.935,20 - R$ 3.127,75

R$ 4.000,00 - R$ 373,41 - R$ 133,84 - R$ 3.435,20 - R$ 3.492,75

R$ 4.500,00 - R$ 439,60 - R$ 222,65 - R$ 3.935,20 - R$ 3.837,75

R$ 5.000,00 - R$ 509,60 - R$ 335,15 - R$ 4.435,20 - R$ 4.155,25

R$ 5.500,00 - R$ 579,60 - R$ 457,10 - R$ 4.920,40 - R$ 4.463,30

R$ 6.000,00 - R$ 649,60 - R$ 575,35 - R$ 5.350,40 - R$ 4.775,05

R$ 6.500,00 - R$ 719,60 - R$ 693,60 - R$ 5.780,40 - R$ 5.086,80

R$ 7.000,00 - R$ 789,60 - R$ 811,85 - R$ 6.210,40 - R$ 5.398,55

R$ 7.500,00 - R$ 859,60 - R$ 930,10 - R$ 6.640,40 - R$ 5.710,30

R$ 8.000,00 - R$ 929,60 - R$ 1.048,35 - R$ 7.070,40 - R$ 6.022,05

R$ 8.157,41 - R$ 951,63 - R$ 1.085,58 - R$ 7.205,78 - R$ 6.120,20

Fonte: Wagner Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados

Podem incidir ainda no salário desconto de vale-transporte, vale-alimentação, contribuição sindical, coparticipação de plano de saúde e outros não obrigatórios. Neste caso, é preciso verificar com a empresa o percentual do desconto para incluir no cálculo.

O reajuste do salário mínimo leva em consideração a inflação do ano anterior e o crescimento da economia, seguindo a nova política de valorização aprovada pelo governo.

A nova regra prevê que esse ganho real siga ligado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, mas não poderá superar a expansão real do arcabouço -que oscila entre 0,6% e 2,5% ao ano.

Quando há o reajuste do mínimo, todas as outras rendas que têm o piso salarial do país como base são impactadas, incluindo o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O reajuste também entra na folha de pagamento de fevereiro, obedecendo o calendário, que varia conforme o número final do benefício.

O QUE MUDA COM O SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 1.518 EM 2025





1 - APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS DO INSS





O valor com aumento será pago a partir de 27 de janeiro deste ano, conforme calendário do INSS divulgado no início de dezembro.





2 - BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA)





Quem recebe BPC (Benefício de Prestação Continuada) também tem como base o salário mínimo nacional e passa a receber R$ 1.518. O BPC é pago a idosos a partir de 65 anos com renda por pessoa de até um quarto do salário mínimo e pessoas deficientes que se enquadrem nos mesmos critérios de renda.





Com o novo mínimo, a renda per capita dever ser inferior a 25%, o que dá até R$ 379,50. Em alguns casos, famílias com renda per capita de meio salário mínimo, ou R$ 759, podem estar no CadÚnico e receber benefícios assistenciais.





Regra do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda trazia várias alterações no BPC, mas elas foram minimizadas no Congresso e parte delas vetada pela presidente Lula. Com isso, as normas para ter o benefício seguem praticamente as mesmas.





Os cidadãos precisam apenas ficar atentos porque há necessidade de recadastramento a cada dois anos, e também será necessário ter biometria para conseguir o benefício.





3 - ATRASADOS DO INSS





As ações iniciadas nos JEFs (Juizados Especiais Federais) são limitadas a 60 salários mínimos, e o cidadão receber por RPV (Requisição de Pequeno Valor). Quando o salário mínimo sobe, o valor máximo para esse tipo de processo também tem reajuste.





Com o mínimo em R$ 1.518 podem entrar com ação nos JEFs em 2025 segurados cujo valor total do processo seja de até R$ 91.080. Se for maior, a causa é debatida na vara previdenciária comum da Justiça Federal e o pagamento é feito como precatório.





Em 2024, com o salário mínimo em R$ 1.412, tinha direito a processo no juizado cidadãos com causas de até R$ 84.720.





Têm direito de receber por RPV segurados que iniciaram ações de concessão ou revisão do benefício previdenciário no juizado. O valor é pago dois meses após a ordem de quitação do juiz.





4 - ABONO DO PIS/PASEP





O abono do PIS/Pasep atualmente é pago a trabalhadores que, no ano-base, tiveram atividade profissional com carteira assinada ou como servidores recebendo até dois salários mínimos.





Para 2025, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou mudanças nas regras de acesso ao benefício.





Terá direito ao abono do PIS/Pasep quem recebe até R$ 2.640, que equivale a dois salários mínimo de 2023, ano-base do pagamento. O abono do PIS começa a ser pago em 17 de fevereiro e vai beneficiar mais de 25 milhões de trabalhadores do setor privado e servidores.





A partir de 2026, o valor que dá acesso ao abono terá reajuste apenas pela inflação, até chegar a um salário mínimo e meio em 2035.





Para receber, é preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há ao menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.

O salário mínimo é usado como base para calcular o valor pago aos beneficiários: o abono varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo. Quem trabalhou 12 meses no ano-base de 2022, por exemplo, teve direito de receber R$ 1.412 neste ano.





5 - SEGURO-DESEMPREGO





O reajuste do salário mínimo altera também o valor mínimo a ser pago de seguro-desemprego. O benefício é liberado ao trabalhador desempregado conforme uma fórmula que considera a média dos três salários anteriores à demissão. São três faixas de renda possível, sendo que a menor delas é o salário mínimo.





6 - LIMITE DAS CAUSAS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL





Quem vai entrar com ação no Juizado Especial Cível, antigo Juizado de Pequenas Causas, também tem alteração no valor-limite da ação, que é de até 40 salários mínimos, o que dá R$ 60.720.





Há ainda as causas de até 20 salários, que permitem acionar a Justiça sem advogado, o que dará R$ 30.360 em 2025.





7 - CONTRIBUIÇÃO DO MEI





Os microempreededores individuais pagam 5% de contribuição ao INSS sobre o salário mínimo mais o imposto relativo ao tipo de atividade, se é de comércio, indústria, serviços ou transporte. Com o novo salário mínimo de R$ 1.518, o valor sobe para R$ 75,90. Em 2024, foi de R$ 70,60.





8 - CONTRIBUIÇÃO DO AUTÔNOMO





A nova tabela de contribuição para autônomos, como são conhecidos os contribuintes individuais muda com o novo salário mínimo. O pagamento da contribuição INSS pode ser mensal ou trimestral. Os códigos são diferentes e é preciso ficar atento ao valor. Ao se escolher a contribuição trimestral, o total deve ser multiplicado por três.



