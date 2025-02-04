Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

A terça-feira (4) será de tempo instável e com chuvas a qualquer momento em Londrina e os Municípios da região , conforme os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Devido ao posicionamento de um sistema de baixa pressão mais ao sul no oceano Atlântico, espera-se um aumento da instabilidade e maiores acumulados de chuva em todo o estado.







Nos próximos dias o t empo continua b a stante instável no Paraná com a presença de uma frente fria que mantém as condições favoráveis a chuvas com possibilidade de tempestades e descargas eletricas.





A temperatura mínima registrada nesta terça em Londrina foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 24°C.