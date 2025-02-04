Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Instabilidade e chuvas

Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

Redação Bonde
04 fev 2025 às 09:49

Compartilhar notícia

Josiel Aparecido/Portal Bonde
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A terça-feira (4) será de tempo instável e com chuvas a qualquer momento em Londrina e os Municípios da região, conforme os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Devido ao posicionamento de um sistema de baixa pressão mais ao sul no oceano Atlântico, espera-se um aumento da instabilidade e maiores acumulados de chuva em todo o estado.

Nos próximos dias o tempo continua bastante instável no Paraná com a presença de uma frente fria que mantém as condições favoráveis a chuvas com possibilidade de tempestades e descargas eletricas.

A temperatura mínima registrada nesta terça em Londrina foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 24°C.

Imagem
Sem liberação, Londrina EC adia retorno ao VGD
Sem liberação, Londrina EC adia retorno ao VGD
Imagem
Sede reformada: Câmara de Londrina retoma sessões nesta terça (4)
Sede reformada: Câmara de Londrina retoma sessões nesta terça (4)
Previsão do tempo meteorologia Simepar chuva Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas