Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

A terça-feira (4) será de tempo instável e com chuvas a qualquer momento em Londrina e os Municípios da região, conforme os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
Devido ao posicionamento de um sistema de baixa pressão mais ao sul no oceano Atlântico, espera-se um aumento da instabilidade e maiores acumulados de chuva em todo o estado.
Nos próximos dias o tempo continua bastante instável no Paraná com a presença de uma frente fria que mantém as condições favoráveis a chuvas com possibilidade de tempestades e descargas eletricas.
A temperatura mínima registrada nesta terça em Londrina foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 24°C.
