Receita Federal paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda

A consulta para saber se entrou neste lote foi aberta no dia 23 e pode ser feita por meio do site ou pelo aplicativo da Receita Federal.

A Receita Federal começa a pagar, nesta sexta-feira (30), o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. A restituição terá correção de 1%, com base na Selic (taxa básica de juros da economia), que atualmente está em 13,75% ao ano.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2023



COMO É FEITO O PAGAMENTO







A restituição é paga na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.





Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito por meio do:





- Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf)

- Telefone, na central de relacionamento BB, 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)





Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, deverá fazer o pedido no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), basta:

- Ir em "Declarações e Demonstrativos".

- Depois, clicar em "Meu Imposto de Renda"

- Por fim, selecionar a opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária"