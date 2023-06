Londrina Liquida incrementa o comércio com promoções entre os dias 6 e 8 de julho

A campanha Londrina Liquida será realizada nos dias 6, 7 e 8 de julho para oferecer produtos com preços promocionais e girar o estoque dos lojistas em um período sem datas comemorativas, estimulando as vendas.



Coordenada pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) -, a campanha tem adesão gratuita e os comerciantes podem se inscrever no site da entidade. Quem se cadastrar antecipadamente pode garantir um kit para ajudar na decoração da loja. Os kits são limitados e distribuídos pela ordem de inscrição.



Já foram confirmados cerca de 350 pontos de vendas inscritos. As promoções serão divulgadas em um grupo exclusivo de Whatsapp. Todos os lojistas da cidade podem participar. Não é preciso ser associado da Acil.



A intenção é proporcionar boas opções de compra e movimentar os produtos depois que datas importantes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, apresentaram quedas nas vendas em comparação com 2022.



“O consumidor está cauteloso, pensando duas vezes antes de comprar, então pensamos em uma promoção que ofereça um bom preço, ajude o comerciante e aqueça a economia da cidade. O lojista oferece os descontos que cabem no seu orçamento e o consumidor encontra um preço mais acessível”, destaca Angelo Pamplona, presidente da Acil.



Como a nova lei do horário do comércio permite o funcionamento das lojas de rua até às 22 horas, de segunda a sábado, o empresário tem a opção de abrir até mais tarde.