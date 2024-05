Paraná não vai poder descontar salário de professores grevistas, afirma MPT

Condutas antissindicais



O MPT alerta na recomendação: "Considerando que em uma perspectiva de promoção da liberdade sindical, constituem condutas antissindicais quaisquer práticas que violem as liberdades sindicais estabelecidas pela Constituição da República (arts. 8º, 9º e 37, VI e VII), as consagradas nas Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil, as orientações do Comitê de Liberdade Sindical da OIT e as que impliquem cerceamento ou retaliação, direta ou indiretamente, à atividade sindical legítima".

O MPT lembra à Seed, na notificação, que se classifica como ato antissindical "todo e qualquer ato que tenha por finalidade prejudicar, dificultar ou impedir de algum modo a organização, a administração, a ação sindical, o direito de sindicalização e a negociação coletiva, seja ele praticado pelo Estado, pelos empregadores ou por terceiros".



Governo não deve criar entraves, diz documento



No documento, o Ministério Público do Trabalho notifica o estado do Paraná e a Secretaria de Estado da Educação, incluindo os Núcleos Regionais de Educação, a abster-se de "criar entraves, retaliar ou intimidar os sindicatos profissionais e seus servidores para que não organizem e/ou participem de movimento paredista, ameaçando com demissões e/ou descontos salariais". Também orienta o governo a não substituir os professores que aderirem à greve, com a contratação de novos profissionais.

O MPT também notifica os órgãos estaduais que cabe a eles permitirem aos sindicatos profissionais a distribuição de avisos, panfletos, publicações e outros documentos entre os servidores, "bem como a colocação de faixas em locais e de forma razoável, abstendo-se de criar-lhes entraves injustificados, retaliá-los ou intimidá-los por tais atos".



