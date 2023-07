Imposto de Renda: Receita paga terceiro lote de restituição

Aproximadamente 5,6 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa recebem a partir desta segunda-feira (31) o terceiro dos cinco lotes de restituição de 2023, que ainda contempla restituições residuais de anos anteriores.





No total, a Receita Federal vai pagar R$ 7,5 bilhões a 5.632.036 contribuintes. Do total, segundo o Fisco, R$ 5.585.384.236,58 são de contribuintes com prioridade no reembolso.

A maior parte deles - 3.879.049 de pessoas - informou a chave Pix do tipo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na declaração do Imposto de Renda ou usou a declaração pré-preenchida. Novidade na declaração deste ano, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento.