Renda fixa mantém atratividade com juro alto; veja opções para 2025 além do CDI

Com a expectativa de uma Selic perto de 15% ao ano em 2025, a renda fixa segue a classe mais recomendada. No entanto, para otimizar o retorno é preciso diversificar, sem deixar a renda variável de lado, dizem analistas.





"Investimento não é um trade-off, ou um ou outro. O ideal é um mix com diversos produtos que atendam ao perfil de risco e aos objetivos do investidor", afirma Guilherme Almeida, especialista em educação financeira e diretor de renda fixa na Suno Research.





De acordo com levantamento de Rafael Haddad, planejador financeiro do C6 Bank, ativos com isenção de Imposto de Renda e rentabilidade próxima de 100% do CDI serão os mais vantajosos da renda fixa.

Em termos reais, considerando a inflação projetada, o ganho do CDI em 2025 será de 10,35%.





Dessa forma, a projeção é que LCIs, LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio), e debênture incentivadas a 97% CDI, por exemplo, acumulem um ganho líquido real (descontando inflação e IR) de 21,14% em dois anos. Assim, R$ 100 virariam R$ 121,14.





RENTABILIDADE EM 6 MESES





Investimento - Valor Bruto - Rentabilidade líquida real (%)

CDB com liquidez diária, a 102,5% do CDI - R$ 1.068,43 - 2,92

CDB/RDB/LC prefixados, a 14,20% ao ano - R$ 1.068,64 - 2,94

CDB/RDB/LC, a 104% do CDI - R$ 1.069,40 - 3

CDB/RDB/LC, a IPCA + 7,65% ao ano - R$ 1.063,26 - 2,52

Poupança - R$ 1.034,17 - 0,92

Tesouro Selic 2027, a Selic + 0,0526% - R$ 1.067,53 - 2,65





RENTABILIDADE EM 1 ANO

Investimento - Valor Bruto - Rentabilidade líquida real (%)

CDB 102,5% do CDI (Liquidez Diária) - R$ 1.154,03 - 7,67

CDB/RDB/LC 106% do CDI - R$ 1.159,29 - 8,08

CDB/RDB/LC IPCA + 7,65% ao ano - R$ 1.126,88 - 5,53

CDB/RDB/LC prefixado 15,50% ao ano - R$ 1.155,00 - 7,75

LCI/LCA/Debênture incentivada 97% CDI - R$ 1.145,77 - 9,45

Poupança - R$ 1.069,50 - 2,17

Tesouro Selic 2027 (Selic + 0,0526%) - R$ 1.151,80 - 7,29





RENTABILIDADE EM 2 ANOS





Investimento - Valor Bruto - Rentabilidade líquida real (%)

CDB com liquidez diária, a 102,5% do CDI - R$ 1.340,62 - 18,25

CDB/RDB/LC prefixados, a 16,20% ao ano - R$ 1.350,24 - 19

CDB/RDB/LC, a 108% do CDI - R$ 1.360,30 - 19,78

CDB/RDB/LC, a IPCA + 8,50% ao ano - R$ 1.283,81 - 13,82

LCI/LCA/debênture incentivada, a 97% CDI - R$ 1.321,07 - 21,14

Letra Financeira prefixada, a 16,35% ao ano - R$ 1.353,73 - 19,27

Letra financeira, a 109,9% do CDI - R$ 1.367,14 - 20,31

Letra financeira, a IPCA + 8,65% ao ano - R$ 1.287,36 - 14,10

Poupança - R$ 1.143,83 - 4,89

Tesouro Selic 2027 (Selic + 0,0526%) - R$ 1.335,24 - 17,61

Fonte: Banco C6





"O que você vai recomendar? Bota no CDI", diz o diretor da área de Estratégias de Investimentos do Itaú Unibanco, Nicholas McCarthy. "É a primeira vez que, no acumulado em 5 anos, o CDI ganha de todas as classes de ativos. Ou seja, da Bolsa, da renda fixa, do dólar, dos títulos indexados de inflação", completa o gestor.





O CDI é um índice que guia grande parte da renda fixa pós-fixada e que equivale à Selic, a taxa básica de juros brasileira definida pelo Banco Central. Em 2024, o CDI teve um ganho de 10,8% e a projeção é que suba 15,03% em 2025.





RENTABILIDADE EM 5 ANOS





Investimento - Valor Bruto - Rentabilidade líquida real (%)

CDB com liquidez diária, a 102,5% do CDI - R$ 2.029,88 - 54,81

CDB/RDB/LC IPCA + 8,25% ao ano - R$ 1.800,72 - 38,73

CDB/RDB/LC prefixados, a 15,70% ao ano - R$ 2.073,32 - 57,85

CDB/RDB/LC,a 108% do CDI - R$ 2.102,81 - 59,92

LCI/LCA/Debênture incentivada 97% CDI - R$ 1.958,99 - 61,71

Letra Financeira IPCA + 8,40% ao ano - R$ 1.813,23 - 39,6

Letra Financeira prefixada, a 15,85% ao ano - R$ 2.086,80 - 58,80

Letra financeira, a 109,8% do CDI - R$ 2.127,12 - 61,63

Poupança - R$ 1.399,28 - 15,5

Tesouro Selic 2029, a Selic + 0,1210% - R$ 2.016,70 - 53,63





Apesar do significativo ganho projetado para a renda fixa pós-fixada, especialistas recomendam complementar a carteira com ativos atrelados ao IPCA, sem apostar todas as fichas em um único índice.

"Não sabemos quais os desdobramentos da pauta fiscal, pode ser que o juro suba menos que o esperado", diz Almeida, da Suno.





O título IPCA+ do Tesouro Direto com vencimento em 2029 oferecia IPCA + 7,75% na última sexta (3). Ou seja, uma rentabilidade real próxima de 8% ao ano por quatro anos.